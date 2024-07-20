نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تنفى أنباء عودتها لحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي أصدرته منذ قليل أنه لا صحة مطلقا لما اشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلي إنه ا تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، واحياء الحفلات الفنية.

وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

وجه شقيق شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتب معلقا:'حسبي الله ونعم الوكيل

اللم اني بلغت اللهم فاشهد اني عملت اللي عليا وانت شاهد لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم"