نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام نظيره الألومنيوم، أمس الجمعة، بهدف نظيف، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليضرب موعدًا مع نظيره فاركو.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، على حساب الألمنيوم، وذلك بهدف محمد هاني نجم الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع، ليضع المارد الأحمر قدمًا ضمن المتأهلين في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء الإثنين المقبل، الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل».

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس بث اللقاء بين الأهلي وييراميدز وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة ترتيب الدوري حاليا، برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصافة برصيد63 نقطة جمعهم من 25 مباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط:أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجومحسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

