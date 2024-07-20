نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد إحياءه حفله في الرياض وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

آخر أعمال عمرو دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية الطعامة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية الطعامة



وتقول كلمات الأغنية: “روحي ليك أنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا ما أنا حياتي لاقيتها بتصفصف على حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة أهي عليا عايز أفسر تاني وأوضح ده أنت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة دي أموت أموت أنا في الطعامة ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط على الخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا”.