نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مانشستر يونايتد يخطط لضم لاعب هولندا ومفاجأة لجماهير الأهلي بشأن " الدينامو " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 20-7-2024 في السطور التالية:

مانشستر يونايتد يخطط لضم لاعب هولندا

لا يزال مانشستر يونايتد الإنجليزي يأمل في أن يتمكن من التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب هولندا تشافي سيمونز.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على رادار مديري المان يونايتد نظرا لأدائه الرائع في بطولة أمم أوروبا 2024، وموسمه المتميز على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان إلى آر بي لايبزيج.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الهولندي إريك تين هاج مدرب اليونايتد معجب بلاعب فريق العاصمة الفرنسية الشاب، كما أن تعدد إستخداماته سواء في مركز الهجوم المركزي أو على الأجنحة، سيجعله إضافة مرغوبة للفريق.

ولكن قد لا يكون من السهل إتمام الصفقة، نظرا لأن باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) للاعب الهولندي الصيف الماضي، ويعتقد أن أبطال الدوري الفرنسي يعتقدون أن قيمته إرتفعت بعد بطولة أوروبا.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمان يونايتد فإن هذا يعني على الأرجح إختطاف صفقة أبرمها بايرن ميونيخ بالفعل، حيث ذكرت التقارير أن البايرن قد وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع اللاعب.

ويعتقد أن باريس سان جيرمان على إستعداد للقيام بأعمال تجارية مع المان يونايتد، حيث يعتقد أن الناديين يعملان على صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاعب خط الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

وقد يتأثر سيمونز بالإنضمام إلى مواطنيه في أولد ترافورد، بعد أن قضى موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في نادي آيندهوفن الهولندي تحت قيادة رود فان نيستلروي الذي إنضم للتو للجهاز الفني لليونايتد إريك تين هاج.

وتشير التقارير إلى أن صفقة مانويل أوجارتي تسير على قدم وساق، ويتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة التعاقد مع لاعبين من الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الإعلان عن التعاقد مع ليني يورو مدافع نادي ليل وهو الآن يكثف جهوده لضم أوجارتي.

ويتقاسم أوجارتي نفس وكيل ليني يورو خورخي مينديز وتم الإتفاق على شروط العقد، حيث يرغب أوجارتي في إجراء التبديل حتى دون أن يتمكن المان يونايتد من تقديم عرض للمشاركة في دوري أبطال أوروبا كما أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

ومع ذلك، علمت صحيفة "ميل سبورت" أنه لا يوجد إتفاق حاليا بين الناديين وأن باريس سان جيرمان لن يبيع اللاعب بأقل من 59 مليون جنيه إسترليني.

وإنتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في الصيف الماضي فقط، ولم يكن البي آس جي متأكدا من ما إذا كان يريد بيع لاعب يناسب ملفه الشخصي المتمثل في بناء فريق أصغر سنا دون أسماء نجوم.

مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن " الدينامو "

تحدث عبدالرحمن طارق الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال طارق في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "عمرو السولية لم يصل لاتفاق نهائي مع إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لتجديد عقده والعرض هو موسم واحد مقابل 13 مليون جنيه ويضع له شروط خاصة".

وتابع: "إدارة النادي وعمرو السولية على اتفاق بشأن التجديد عام واحد ولكن هو لا يريد وضع شروط له بتحقيق شئ معين سواء عدد مباريات أو تسجيل وصناعة أهداف وبيراميدز تواصل معه".

واختتم حديثه: "بيراميدز تواصل مع عمرو السولية رسميا لانتقاله إليهم 3 سنوات مقابل 20 مليون جنية سنويا وهو ينتظر القرار الأخير من كابتن محمود الخطيب".

نجم الزمالك: الصفقات الجديدة كلها ملهاش لازمة



تحدث أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمود علاء كان من اللاعبين اللي مينفعش يمشوا من الزمالك خالص وما حدث معه كان هجوم الجمهور بالسوشيال ميديا ووصل لأزمة عدم ثقة بالنفس وكان يجب حل الأمر وارجاع الثقة له من قبل إدارة النادي".

وتابع: "لما تيجي تقارن محمود علاء بكل اللاعبين في الدوري هتلاقيه هو أحسن حد فيهم وعندما تفكر في صفقات بديلة بذات مركزه يجب أن يكونوا بنفس المستوى أو أفضل".

واختتم حديثه: "الزمالك يفكر في ضم أحمد رمضان بيكهام ولاعيب ناشئ كان بالنادي الأهلي وهو لا يملك أي أحد بمركز قلب الدفاع بجانب الونش بعد تعافيه والصفقات الجديدة هتعمل مشاكل وفتوح مش هيقعد احتياطي ليعقوبو وكده هيخسر أجنبي ومبالغ كتير لأن مش مكانهم ومعادهم الصحيح وفي أفكار كتير لتطوير الفريق دون الحاجة لجلب كل هذا العدد من الصفقات".



