هل يوقع ماتياس دي ليخت لـ مانشستر يونايتد؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن حقيقة توقيع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت "سكاي سبورتس" الألمانية أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ لن يوقع لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كان البايرن يطلب 50 مليونا للإستغناء عن خدمات اللاعب بالإضافة إلى مكافآت للمدافع.



وهو مبلغ يبدو أن اليونايتد لن يصل إلى اللاعب من خلاله، وأفادت الشبكة نفسها أن المان يونايتد تخلى عن ضم الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.



وإنتقل دي ليخت إلى بايرن ميونيخ قادما من يوفنتوس في 2022 في صفقة بلغت 67 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو.



ويمتد عقد ماتياس دي ليخت مع البايرن لمدة خمسة مواسم حتى عام 2027.