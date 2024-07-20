وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - التقى السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد المستشار/ أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.

وتوجه السيد المستشار/ محمود فوزي بالتهنئة للسيد المستشار/ أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.

وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.