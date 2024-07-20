تعرف علي سعر أحدث إطلالات عبير صبري

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صور من أحدث جلسة تصوير لها.

سعر أحدث إطلالات عبير صبري

أطلت عبير صبري في الصور بإطلالة صيفية مع فستان طويل باللون الأبيض والأصفر ونقوشات ورود، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها وتزينت بحلق طويل، والفستان مصنوع من مزيج الكتان والحرير ومبطن بالقطن، وسعره 71 ألف جنيه.

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، وتظهر عبير صبري ضيفة شرف في مسلسل مطعم الحبايب، والعمل يشارك فيه كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، انتصار وآخرون.

اعمال عبير صبري الحالية

عرض مؤخر للفنانه عبير صبري مسلسل "حدوتة منسية "من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

اخر اعمال عبير صبري

وكان اخر اعمال عبير صبري هو فيلم "ليلة العيد"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول تعرض المرأة للقهر من خلال معاناة عدة سيدات يواجهن عدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا، من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.