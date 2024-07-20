نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة مع جانب وزارة الرياضة بشأن أزمة ودية تليفونات بني سويف الوهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيانًا جديدًا بشأن أزمة نادي كاظمة الكويتي ومباراته الودية مع فريق تليفونات بني سويف الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وزير الرياضة يتواصل مع الكاظمة الكويتي

وبدأت الأزمة حينما نشر نادي الكاظمة علي صفحته الرسمية فوزه علي تليفونات بني سويف بنتيجة 7-1 خلال معسكره المقام بالقاهرة.

وجاء الرد من نادي تليفونات بني سويف أنه الفريق لم يخض مباريات ودية وجميع اللاعبين في راحة بعد نهاية الموسم.

وأجرى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي وإبلاغه باعتذاره وخوض مباراة ودية أخري مع نادي سموحة.

وشكر رئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي السيد الوزير على الإهتمام بالموضوع، وتوجيهاته بفتح تحقيق من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.