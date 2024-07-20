نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصفاقسي يعلن رسميًا ضم كريستو من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده رسميًا مع محمد الضاوي كريستو لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري.

كريستو ينضم إلى الصفاقسي

وكان اللاعب التونسي قد وصل تونس خلال الساعات القليلة الماضية لإتمام صفقة إعارته إلى الصفاقسي.

وجاء انتقال كريستو إلى نادي الصفاقسي التونسي بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والذي وافق على رحيل اللاعب.

ومن المقرر أن يرتبط كريستو بعقد مع نادي الصفاقسي حتى صيف 2025 مع أحقية شراء عقده بشكل كامل من الأهلي.