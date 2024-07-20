نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها السندباد.. مسرحيات ينتظر الجمهور عرضها في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مهرجان العلمين في نسخته الثانية والذي انطلقت فعاليات يوم الجمعة 11 من شهر يوليو الجاري ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، لعرض 3 مسرحيات في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن أسماء هذه المسرحيات ومواعيد عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان.

مسرحية التليفزيون

تعرض مسرحية التليفزيون ضمن مهرجان العملين لمدة 3 ليالي أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل، والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وتدور أحداث مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدا معه ضمن الهدايا تليفزيون سحري، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

مسرحية السندباد

تعرض مسرحية السندباد ضمن فعاليات مهرجان العلمين لمدة 3 ليالي أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل، ويشارك في بطولة المسرحية كريم عبد العزيز، نيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو، محمد توب، محمد حسنى، عبد الرحمن حسن، محمد الرخ وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية البنك سرقوه

تعرض مسرحية البنك سرقوه لمدة 3 ليالي أيام الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 23 أغسطس، ويشارك في بطولة المسرحية أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وعرضت مسرحية "البنك سرقوه" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر عام 2022، وكذلك في موسم جدة خلال شهر مايو من عام 2023، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.