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أحمد جودة - القاهرة -
أكد أحمد كمال، نجم نادي الزمالك السابق، أن مشاركة اللاعبين الناشئين من الفريق الأول في المباريات، هو أمر مهم للغاية، وسيفيد القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
أحمد كامل: أتمنى إعارة الناشئين لاكتساب الخبرات.. والزمالك يحتاج لصفقات مميزة
وقال كمال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى إعارة بعض اللاعبين الناشئين في الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات".
وتابع: " نادي الزمالك يحتاج إلى صفقات مميزة وقوية في الموسم المقبل، من أجل لغلمنافسة على جميع البطولات".
واختتم: "جوميز مدير فني مميزة ولديه رؤية مميزة للمستقبل وهو يعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل".