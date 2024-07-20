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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد كمال، نجم نادي الزمالك السابق، أن مشاركة اللاعبين الناشئين من الفريق الأول في المباريات، هو أمر مهم للغاية، وسيفيد القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

أحمد كامل: أتمنى إعارة الناشئين لاكتساب الخبرات.. والزمالك يحتاج لصفقات مميزة



وقال كمال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى إعارة بعض اللاعبين الناشئين في الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات".



وتابع: " نادي الزمالك يحتاج إلى صفقات مميزة وقوية في الموسم المقبل، من أجل لغلمنافسة على جميع البطولات".



واختتم: "جوميز مدير فني مميزة ولديه رؤية مميزة للمستقبل وهو يعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل".

