الرياضة

أحمد كامل: أتمنى إعارة الناشئين لاكتساب الخبرات.. والزمالك يحتاج لصفقات مميزة

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد أحمد كمال، نجم نادي الزمالك السابق، أن مشاركة اللاعبين الناشئين من  الفريق الأول في المباريات، هو أمر مهم للغاية، وسيفيد القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

أحمد كامل: أتمنى إعارة الناشئين لاكتساب الخبرات.. والزمالك يحتاج لصفقات مميزة


وقال كمال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى إعارة بعض اللاعبين الناشئين في الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات".


وتابع: " نادي الزمالك يحتاج إلى صفقات مميزة وقوية في الموسم المقبل، من أجل لغلمنافسة على جميع البطولات".


واختتم: "جوميز مدير فني مميزة ولديه رؤية مميزة للمستقبل وهو يعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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