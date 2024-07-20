نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عامين من طرحه..روتانا سينما تقرر عرض فيلم الجريمة لأول مرة في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قررت قناة روتانا سينما عرض فيلم الجريمة لأول مرة على الشاشة بعد عامين من طرحه، ويتميز الفيلم بمزيج من الغموض والإثارة، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال يومين لكن لم تحدد الساعة بعد.

نجاح فيلم الجريمة



وحقق فيلم “الجريمة” للفنان أحمد عز نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في السينمات، حيث بلغت إيراداته في السينمات في إلى 16 مليون جنيه و200 ألف.

أحداث فيلم الجريمة

تدور أحداث فيلم "الجريمة"، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.



أبطال فيلم الجريمة



فيلم "الجريمة" بطولة عدد من النجوم منهم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.



آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "ولاد رزق 3" الذي مازال يعرض حتى الآن وحقق نجاح كبير جدًا، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.