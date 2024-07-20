نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 20-07-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة موعد مباريات اليوم السبت الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية مواعيد اليوم السبت، والتي ستكون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويشهد مساء اليوم السبت، إقامة ثلاث مباريات فقط، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم السبت

طلائع الجيش ضد فاركو – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البنك الأهلي ضد الاتحاد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت

تمتلك إدارة شبكة أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.

