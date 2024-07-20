‏السناتور الديمقراطي الأمريكي شيرود براون يدعو بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا ‏السناتور الديمقراطي الأمريكي شيرود براون، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.