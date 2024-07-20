محطمة تويوتا لاندكروزر برادو 2024 .. الكشف عن الأسطورة سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2027 بتصميم خرافي جننت العقول !

الرياض - محمد الاطلسي - ميتسوبيشي باجيرو تعتبر أحد أشهر صناعات الشركة اليابانية التي توقفت عن إنتاجها في 2021م، ورغم نهاية إنتاجها كشفت تقارير أن باجيرو قد تعود مجدداً لخطوط الإنتاج بحلول 2027م بمحركات هجينة وعدد من القدرات الرياضية للطرقات الوعرة.

واشارت التقارير أيضاً إلى أن ميتسوبيشي باجيرو 2027 الجديدة كلياً سوف تعتمد على المنصة الحالية لسيارة أوتلاندر إس يو في، مع العديد من التجهيزات الفاخرة بالداخلية، وسوف نستعرض لكم كل ما نعرفه عن باجيرو 2027 الجديدة كلياً من حيث التصميم والمحركات المتوقعة.

تصميم ميتسوبيشي باجيرو 2027

تعتمد كافة طرازات ميتسوبيشي الجديدة على هوية تصميمية مماثلة مع بعض الاختلافات الجمالية البسيطة، لذلك من السهل توقع التصميم الخارجي لسيارة ميتسوبيشي باجيرو 2027 والتي ظهرت في صور تخيلية بالذكاء الاصطناعي لتساعدنا على توقع المظهر الخارجي الجديد لسيارة الدفع الرباعي اليابانية الشهيرة.

تعتمد ميتسوبيشي باجيرو 2027 في الصور التخيلية على مصابيح أمامية LED مع شبكة هوائية ضخمة والعديد من الخطوط التصميمية العضلية بمقدمة السيارة وعلى جانبي باجيرو، بالإضافة إلى أقواس عجلات رياضية عريضة باللون الأسود لتعزيز طابع سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة.

ومن المتوقع أن تحصل على داخلية فاخرة للغاية بتصميم مشابه لسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر التي سوف تتشارك معها في نفس منصة البناء، لتقدم مع لوحة عدادات رقمية وشاشة وسطية ضخمة لنظام المعلومات الترفيهية والعديد من التجهيزات المتقدمة المختلفة.

وسوف تتمتع ميتسوبيشي باجيرو بأبعاد تصميمية أكبر من أوتلاندر، لتقدم بمساحات داخلية رحبة لثلاثة صفوف من المقاعد مع صندوق تخزين خلفي للأمتعة بسعة كبيرة خاصة عند طي مقاعد الصف الثالث

محرك ميتسوبيشي باجيرو 2027

على الأرجح سوف تعتمد ميتسوبيشي باجيرو 2027 الجديدة على محرك هجين مثل أوتلاندر التي تقدم بمحرك بسعة 2.4 لتر هايبرد، ولكن مع زيادة القوة الحصانية لتتجاوز 380 حصان لتتناسب مع سيارة ميتسوبيشي باجيرو والحجم الأكبر.

مع التركيز على دعم ميتسوبيشي باجيرو بالمزيد من الأداء الرياضي على الطرقات الوعرة مع صرفية وقود أفضل بفضل المحركات الكهربائية الهجينة التي توفر عزم دوران فوري، وسوف يصاحب المحرك نظام تعليق رياضي للطرقات الوعرة، مع نظام الدفع الرباعي للعجلات.

أبرز منافسين ميتسوبيشي باجيرو 2027

من المتوقع أن تقدم ميتسوبيشي باجيرو في عام 2027 لتتنافس مع العديد من السيارات الشهيرة في هذه الفئة مثل لكزس GX، وإنفينيتي QX80، ولاندروفر ديفندر، وجيب جراند شيروكي، وبي ام دبليو X7، وأودي Q7.