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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية عن مفاوضات قوية بين نابولي وتشيلسي بشأن صفقة الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، لاعب البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي بنهاية الموسم المنصرم قادمًا من روما الإيطالي بعد انتهاء إعارته للجيالوروسي، حيث لعب تحت قيادة مورينيو ودي روسي.

ويمتلك لوكاكو عقد مع تشيلسي حتى 2026 إلا أن يبدو أن إنزو ماريسكا سيعتمد على البلجيكي في الموسم القادم الأمر الذي يجعل البلوز إمكانية عرضه للبيع.

لوكاكو يقترب من العودة لـ الدوري الإيطالي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" الإنجليزية هناك مفاوضات بين تشيلسي ونابولي، لانتقال لوكاكو إلى النادي الإيطالي كتجربة ثالثة له في الكالتشيو.

ولعب لوكاكو في الكالتشيو مع إنتر ميلان، وكذلك في روما، وقد تكون نابولي وجهته الثالثة في إيطاليا.

وسيقوم اللاعب البلجيكي بتخفيض راتبه إلى 6 ملايين يورو بدلًا من 11 مليونًا، وسيوقع على عقد حتى 2027، بيع نهائي وليس إعارة.

