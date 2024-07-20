نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مسجد السيدة نفيسة بحلة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بمراجعة فرش المساجد الكبرى ومساجد آل البيت الكرام بالقاهرة وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير ؛ لتهيئتها للمصلين والزائرين من كل مكان.

وقد تم تجديد فرش مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتقدم معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بكل الشكر لمن تبرع بفرش مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها على هذا الوجه الراقي واللائق باحترام مقام السادة الأئمة آل البيت النبوي الشريف رضي الله عنهم.

الجدير بالذكر أنه تتم المتابعة اليومية لمساجد آل البيت خاصة والمساجد الكبرى عامة لتوفير كل سبل الراحة للمصلين، والعناية الفائقة ببيوت الرحمن جل جلاله وروادها الكرام.