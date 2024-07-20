الخارجية: مصر وجنوب إفريقيا تتفقان على أهمية التنسيق في تجمع بريكس

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع رونالد لامولا وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا على هامش أعمال الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أنَّ "عبد العاطي"، استعرض مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التي تم عقدها خلال الفترة من 17 - 19 أبريل 2024 ببريتوريا.

وأكد على أهمية متابعة مخرجاتها، والعمل على إعادة تفعيل مجلس الأعمال "المصري - الجنوب إفريقي"، باعتباره قاطرة للنشاط الاقتصادي المنشود بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى المسار القانوني الذي دشنته جنوب إفريقيا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المصرية لمواجهة التحديات المتواترة وتصاعد حدة الأزمات ونزع فتيل النزاعات لتحقيق الاستقرار والتنمية في دول القارة، فضلاً عن الاتفاق على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في القضايا ذات الأولوية في تجمع البريكس والموضوعات الخاصة بالاتحاد الإفريقي.