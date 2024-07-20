وليد سامي يعلن عن انضمام ياسر على ماهر لمسلسل "غموض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن وليد سامي انضمام الفنان ياسر على ماهر لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة ياسر على ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، انضمام الفنان ياسر على ماهر لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.

تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، شكله هيبقى جامد، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال وليد سامي

ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

آخر أعمال ياسر على ماهر

والجدير بالذكر آخر أعمال ياسر على ماهر مسلسل إكس لانس، بطولة الفنان محمد سعد، وحسام داغر، وأحمد فتحي، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، وهو من إخراج إبرام نشأت، هذا بجانب مشاركته في مسلسل حرب، مع الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج.

