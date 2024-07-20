نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير اسم مسلسل السرداب لـ أحمد حاتم..فما الأسم الجديد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعكف فريق عمل مسلسل السرداب حاليًا للانتهاء من اللمسات الأخيرة استعداد لعرض المسلسل أغسطس المقبل، وقرر صناع العمل تغير اسم المسلسل.



سبب تغير اسم المسلسل



وتبين بعد البحث أنه تم تغير اسم المسلسل من السرادت إلى عمر أفندي وهو اسم الشخصية المحورية التي يجسدها أحمد حاتم خلال أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل السرداب





وتدور أحداث مسلسل السرداب في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال المسلسل

ويضم مسلسل السرداب عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال أحمد حاتم



وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.

فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.