نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: رفضت منصب وزير الثقافة 4 مرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان محمد صبحي، أنه عرض عليه تولي منصب وزير الثقافة 4 مرات من قبل منهم مرتين أثناء تولي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وفي كل مرة يتم عرض المنصب لتولي الوزارة كنت أرفضه.

وأضاف محمد صحبي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا قولتها للرئيس السيسي في 2014 و2015 في مؤتمر تجديد الخطاب الديني، أعمل أعظم تعليم في مصر وأنا ههدمه بمسرحية أو عمل سينمائي».

وأردف محمد صحبي: «في حاجات كتيرة ممكن تضايقك في أي بلد، تجعلك تعلن هذه البلد، ولكن الفن والثقافة ليس مرهم لعلاج الآلم، كل ما تلاقي نفسك تعبان اشتغل، مخنوق اشتغل، الشغل أهم حاجة في كل وقت