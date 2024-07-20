نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل تعرض محمد رحيم لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رحيم الجدل حول انتشار أخبار تعرضه لوعكة صحية شديدة، أسفرت عن دخوله المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبها، طمأنت زوجة محمد رحيم، أنوسه كوته مدربة الأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض محمد رحيم لوعكة صحية مزمنة، معلقة عليها قائلة: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، مش معنى اننا في العناية أننا منتصورش".



تعليقات الجمهور على منشور زوجة محمد رحيم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف سلامه عليه، ربنا يباركلك فيه ويحفظه من كل شر يارب العالمين، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يا رب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد رحيم



وفي وقت سابق، كشف محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية جديدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها رحيم مع تامر حسني، حيث سبق وأن تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية اطمن.



وشارك الملحن محمد رحيم، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكشفت الصورة عن تواجدهما داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما.



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "انتظرونا قريبا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني".



وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

