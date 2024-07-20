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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد هشام عبدالمنعم، المدير الفني لفريق الألومنيوم، بأداء فريقه أمام الأهلي رغم الهزيمة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من دور الـ32 من كأس مصر.

مدرب الألومنيوم: جمعت اللاعبين من منازلهم لمواجهة الأهلي وفخور بأدائهم

وقال عبدالمنعم، خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" على قناة "الشمس"، إن المباراة جرت في ظروف صعبة أمام فريق قوي مثل الأهلي الذي يضم نجوما كبيرة ويعيش أفضل فتراته.

وأضاف عبدالمنعم: "اتجمعنا مع بداية هذا الشهر وجمعت اللاعبين من منازلهم للمشاركة في المباراة، وأشكرهم على الأداء الرائع الذي قدموه أمام الأهلي."

وأكمل: "مجلس إدارة الألومنيوم لم يقصر معنا أبدا، وأنا سعيد بتواجدي مع الفريق أنا أحد أبناء هذا النادي وأؤمن بقدرتنا على العودة للدوري الممتاز."

