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أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، وقرار الأزرق السماوي برفع أسعار تذاكر اللقاء للجماهير.

"عجبتني الحرب النفسية اللي حاول بيراميدز يعملها".. تعليق ناري من إبراهيم فايق على أسعار تذاكر بيراميدز والأهلي



وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أحب أن أرى كرة القدم دون تشنجات وتعصب".



وتابع: "عجبتني أوي الحرب النفسية اللي حاول بيراميدز يعملها على النادي الأهلي، بسبب رفع أسعار التذاكر ".

وأضاف: "وعجبني أكتر رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي، بتحمل أسعار تذاكر اللقاء ".



وشدد: "أخشى أن تكون هذه العادة في المباريات المقبلة، وهذه العادة لن تتناسب مع الشعب المصري، أن يكون كل نادي مش جماهيري يرفع أسعار التذاكر لمنع حضور جماهير الفريق المنافس".



وأردف: "أكيد مش كل نادي كل مرة هيفضل يجمع فلوس التذاكر للجماهير، محدش هيعمل كدا، هذا ليس شيئًا منطقيًا".



واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "لا بد من وضع سقف لأسعار التذاكر، حتى لا تكون الجماهير الضحية، إحنا بنلعب في الدوري المصري مش الدوري الإنجليزي ".

