عاجل.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن " الدينامو "

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبدالرحمن طارق الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن السولية

وقال طارق في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "عمرو السولية لم يصل لاتفاق نهائي مع إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لتجديد عقده والعرض هو موسم واحد مقابل 13 مليون جنيه ويضع له شروط خاصة".

وتابع: "إدارة النادي وعمرو السولية على اتفاق بشأن التجديد عام واحد ولكن هو لا يريد وضع شروط له بتحقيق شئ معين سواء عدد مباريات أو تسجيل وصناعة أهداف وبيراميدز تواصل معه".

واختتم حديثه: "بيراميدز تواصل مع عمرو السولية رسميا لانتقاله إليهم 3 سنوات مقابل 20 مليون جنية سنويا وهو ينتظر القرار الأخير من كابتن محمود الخطيب".

