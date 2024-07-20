نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة الأسبق يتهم لابورتا بإهانة الأساطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا والمدرب الأسبق لنادي برشلونة، اليوم الجمعة لمهاجمة رئيس النادي الكاتالوني، جوان لابورتا، والذي يتهمه بأنه لا يحترم "أساطير" البلاوغرانا كما حذّر من "الإصابة الخطيرة" التي يعاني منها اللاعب فرينكي دي يونغ.

وصرّح المدرب الهولندي بذلك خلال وجوده بنادي برشلونة للغولف للاحتفال ببطولة خيرية للمؤسسة التي يرأسها كومان.

وبسؤاله عن إمكانية انضمام اللاعب نيكو ويليامز للفريق الكاتالوني، أوضح كومان أنه يتفهم تلك الرغبة لأنه يعد "لاعبًا كبيرًا"، ولكنه ركّز في حديثه على توجيه الانتقادات لإدارة النادي الحالية.



وقال مدرب "الطواحين" الهولندية "مشكلة برشلونة خلال السنوات الأخيرة بدأت برحيل ميسي ثم رحيلي ثم رحيل تشافي وأعتقد أن أفضل شيء هو احترام أساطير النادي وهذا أهم بكثير من القتال على ضم لاعب".

وذكّر كومان أيضًا بأن برشلونة في حاجة ليكون "فوق الجميع" وأنه لم يتمكن من المنافسة خلال السنوات الأخيرة وهو أمر -حسب وجهة نظره- يحدث لأن "الإدارة لا تعمل بطريقة جيدة".

ومقارنة مع الغريم الأزلي ريال مدريد قال كومان برشلونة هو الخاسر، وأكد "في الكثير من الأمور ريال مدريد متفوق على برشلونة. برشلونة لديه الكثير من اللاعبين الشباب مثل لامين وبيدري وجافي ولكنه في حاجة للاعبين مثل مبابي يصنعون الفارق في جميع النواحي".

وأقر المدرب الهولندي بالجودة التي يمتلكها لامين جمال "في عمره هذا" ولكنه فضّل أن يكون حذرًا ومنحه الوقت والهدوء. وقال "هناك ميسي واحد فقط في العالم ولن نرى نسخة أخرى منه في المستقبل".

كما لفت كومان انتباه الإدارة الكتالونية إلى إصابة فرينكي دي يونغ، والذي أصيب قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في الكاحل ولا يزال يتعافى منها حتى هذه اللحظة.

وصرّح كومان "إنه قلق حيال إصابته لأنها إصابة خطيرة ويجب الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور. أتمنى له التوفيق والشفاء العاجل".