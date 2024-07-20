نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد حجازي يتفق مع نادٍ درجة أولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق نهائي مع نادي نيوم من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حجازي ينتقل إلى نيوم

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة الرياضية والتي أوضحت أن أحمد حجازي ينتظر التحاقه بالمعسكر الإعدادي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب فريق نيوم في الدوري السعودي الدرجة الأولى "دوري يلو" حيث يفتتح مشواره في الموسم المقبل بمواجهة نظيره أبها يوم 21 أغسطس المقبل.

وكان أحمد حجازي صاحب الـ 33 عامًا قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020، وشارك في 101 مباراة سجل خلالهم 12 هدف وصنع هدفين.