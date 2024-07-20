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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيلتا فيجو، اليوم، ضم المهاجم بورخا إجليسياس، على سبيل الإعارة لمدة عام من ريال بيتيس، الذي عاد له الصيف الجاري بعد الفوز بالدوري الألماني مع باير ليفركوزن.

إجليسياس يعود إلى سيلتا فيجو

وأكد النادي الجاليثي في بيان: "عاد بورخا إجليسياس للديار. عاد، ويتبقى الكشف الطبي فقط، محملا بالإنجازات والأرقام القوية جدا. رحل عن فيجو وهو أفضل هداف في رديف سلتا، الذي سجل معه 76 هدفا".

وبعد 7 أعوام من رحيله عن سلتا فيجو كي يوقع مع إسبانيول، عاد بورخا إلى فيجو، كي يعوض رحيل النرويجي يورجن ستراند لارسن الذي شد الرحال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي هذا الصيف.

