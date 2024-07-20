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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب محمود عجور، رئيس نادي الألومنيوم، عن سعادته الكبيرة بأداء فريقه أمام الأهلي، رغم الخسارة بهدف نظيف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

رئيس الألومنيوم: هدف الأهلي غير صحيح وفخور بأداء فريقي

وقال عجور، خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" على قناة "الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه فخور بجميع لاعبيه والجهاز الفني بقيادة هشام عبدالمنعم، مشيدًا بالروح القتالية التي أظهرها الفريق أمام العملاق الأحمر.

وأضاف عجور أنه أجرى اتصالًا بالمدير الفني وأبلغه بقراره الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة طوال الموسم.

وأشار عجور إلى أن هدف الأهلي غير صحيح، حيث كان من المفترض أن تُحتسب رمية تماس لصالح الألومنيوم، لكن الحكم ارتكب خطأ أدى إلى هدف الأهلي.

