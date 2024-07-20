نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... وقوع ماجدة الصباحي في الفخ واخراجها لأول تجربتها السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات فمنهم من يفصح عن مشاكله والبعض الآخر لا يفصح عن مشاكلهم، والكثير من النجوم تعرضوا للنصب، ومن ضمنهم النجمة الراحلة ماجدة الصباحي.

ويبرز دوت الخليج الفني حكاية جديدة من حكايات الزمن الجميل.



تعرض ماجدة الصباحي للنصب



قدمت الفنانة ماجدة الصباحي، وبلاغًا إلى النائب العام حمل رقم 8302 لعام 2015، تتهم فيه أحمد شحاتة بالنصب عليها في مبلغ 20 مليون جنيه مصري.

أوضحت ماجدة خلال تصريحات صحفية: "كان المتهم يعمل في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة، ثم استأجر مطعمًا من مطاعمي التي أمتلكها، وارتبط معي بعقد إيجار مقابل أجر شهري وخلال تلك الفترة تعرض لضيقات مالية، وبحسن نية مني قمت بإقراضه المبالغ على فترات متباعدة، على أن يسددها لي من خلال شيكات وإيصالات".

أضافت: "استغل المتهم فترة مرضي وقام بتزوير توقيعات لي على تلك الإيصالات بأنني استلمت المبلغ، وذلك غير صحيح، ولذا قمت برفع دعوى قضائية ".

ماجدة وتجربتها مع الكتابة والإخراج للسينما



خاضت الفنانة ماجدة تجربة الكتابة والإخراج للسينما من خلال فيلم "من أحب" الذي أنتجته، وتم عرضه عام 1966.

وشاركت الفنانة ماجدة في كتابة السيناريو والحوار للفيلم مع كلٍ من صبري العسكري، وجيه نجيب كما كان فيلم "من أحب" هو تجربتها الأولى والوحيدة مع عالم الإخراج، حيث جاء الفيلم من إخراجها.

ودارت أحداث الفيلم حول فتاة تُدعى "ليلى" تعيش حياة رغدة، حيث كوَّن والدها ثروته من تجارة السلاح، وتُحب ضابطًا يُدعى "طارق" الذي يُفضل الزواج من ابنة عمه، لتتزوج "ليلى" من طبيب ثري سرعان ما يفارق الحياة وتفقد ثروتها نتيجة أزمات اقتصادية وانتحار والدها لتتزوج مرة أخرى وتنجب منه طفلة، ولكنها تواجه العديد من العقبات في حياتها تضعها أمام حبها الأول "طارق" وتستمر أحداث الفيلم في إطار من الدراما والرومانسية.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مظهر، إيهاب نافع، نعيمة وصفي، زوزو ماضي والعديد من الفنانين.