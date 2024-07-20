بعد الانتهاء من كتابة الجزء الثالث من موضوع عائلي ..ما مصير الجزء الثالث؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق مسلسل موضوع عائلي نجاح كبير بجزئيه الأول والثاني ، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة تقديم جزء ثالث من العمل .

مصير الجزء الثالث من موضوع عائلي

انتهى مؤلفي مؤلفو المسلسل من كتابة أحداث الجزء الثالث بالفعل وفي انتظار انتهاء بطل العمل النجم ماجد الكدواني من تصوير مشاهده في فيلم “وفيها إيه يعني”، لبدء تصوير الجزء الثالث من موضوع عائلي، وتم وضع موعد مبدئي لبدء التصوير وهو وهو نهاية أغسطس القادم.

مسلسل موضوع عائلي 2

موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعى إبراهيم يهوى الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشى المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة.





قصة مسلسل موضوع عائلي:



ونرى تصاعد فى أحداث المسلسل مُنذ وصول إبراهيم وأفراد عائلته دولة بلغاريا في رحلة لصنع ذكريات جديدة، ولكن في حقيقة الأمر الدافع الذي جعل إبراهيم يذهب إلي هناك هو إجراء عملية في المخ بصحبة طبيبته الخاصة التي تدعي مريم، وكالعادة يخفي إبراهيم خلال الرحلة تفاصيل مجيئه الحقيقة، وتتوالى الأحداث

أبطال مسلسل موضوع عائلي

وشارك مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، محمد القس، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.