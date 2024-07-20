رسالة غامضة كتبها مطلق النار على ترامب قبل تنفيذ الهجوم.. وما عثر عليه بعد فحص اللاب توب الخاص به صادم

الرياض - محمد الاطلسي - كشف كبار مسؤولي الأمن الأميركيين لأعضاء في مجلس الشيوخ، معلومات جديدة عن الشاب العشريني الذي نفذ "محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالوا، أن المحققين راجعوا الكمبيوتر المحمول لمنفذ عملية إطلاق النار توماس ماثيو كروكس، ووجدوا بعض عمليات البحث في شهر يوليو عن ترامب، وبايدن، ومتى سيعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي الوطني، وتجمع ترامب في 13 يوليو، وفق ما نقلته "فوكس نيوز" الأميركية.

وأشاروا إلى إن المشتبه به كان لديه هاتفان محمولان، حيث تم انتشال الهاتف الأساسي من مكان الحادث مع جهاز إرسال عن بعد، وأوضحوا أنه تم العثور على هاتف محمول آخر في منزل المنفذ يحتوي على 27 جهة اتصال فقط، موضحين لأعضاء مجلس الشيوخ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بتعقب هؤلاء الأشخاص وإجراء مقابلات معهم.

كما أن الشاب المتهم بمحاولة اغتيال ترامب كتب رسالة على منصة بالإنترنت قبل أيام من الحادث الذي هز الولايات المتحدة، وكتب كروكس على منصة ألعاب شهيرة أن يوم 13 يوليو سيكون العرض الأول له.