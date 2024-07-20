السعودية تحذر..عقوبة صارمة تصل للسجن وغرامة مالية تُقدر بحوالي 500 ألف ريال لمن يستخدام vpn

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر عنوان “عقوبة استخدام vpn” محركات البحث على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث انتشرت على كثير من منصات التواصل الاجتماعي أخبار وادعاءات حول فرض عقوبة صارمة تصل للسجن وغرامة مالية تُقدر بحوالي 500 ألف ريال على استخدام تطبيق vpn vpn داخل المملكة، وهو ما سبب حالة من الجدل وأثار القلق في نفوس مستخدمي ذلك البرنامج الذي سوف نطلعكم خلال هذا المقال على نبذة حوله قبل أن نتطرق إلى حقيقة تلك الادعاءات والأخبار المتداولة.

نبذة مختصرة عن تطبيق vpn

بعد الجدل التي ذاع صيته مؤخرًا حول تطبيق vpn vpn، بدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول هذا التطبيق ودفعهم الفضول للبحث عن استخدامات هذا البرنامج وأهم مزاياه، والحقيقة أن الـ vpn هو تطبيق مخصص لفتح مواقع محجوبة في المملكة السعودية، وتمثل حروف “VPN” اختصار لمصطلح الشبكة الخاصة الافتراضية، ويضمن هذا التطبيق لمستخدميه اثنين من أهم وأفضل المزايا ويتمثلان في:

ضمان درجة عالية من الخصوصية لمستخدمي التطبيق من خلال إخفاء بيانات المستخدم بما فيها: كلمات السر، وبيانات بطاقة الائتمان، وذلك عن طريق تشفير البيانات بحيث تكون غير قابلة للقراءة.

إخفاء الـ IP الخاص بالمستخدم، وبالتالي يضمن المستخدم إخفاء هويته وإبقائها مجهولة على الإنترنت.

حقيقة عقوبة استخدام vpn في السعودية

تداول العديد من رواد منصة تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي أخبار وأقاويل حول وجود قانون يقضي بتطبيق عقوبة تصل للسجن ودفع غرامة مالية تُقدر بحوالي 500 ألف ريال سعودي عند استخدام تطبيق vpn vpn في السعودية، وبدأت التساؤلات في الازدياد منذ ذلك الحين حول ما إذا كان استخدام تطبيق vpn vpn في المملكة آمن أم أن تلك الأخبار صحيحة.

لذلك أؤكد حزام السبيعي، خبير جرائم المعلوماتية، على موقعه الرسمي بمنصة تويتر حقيقة عدم وجود قانون يُعاقب على استخدام vpn في السعودية، موضحًا أن تطبيق المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات يتم في حالة دخول المواطن بشكل غير مشروع للأنظمة بغرض التجسس أو التنصت أو إلحاق الضرر بأي شكل، ففي تلك الحالة يتم فرض عقوبة تتضمن دفع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال والسجن.

مخالفات استخدام vpn في السعودية والعقوبة المقررة

في حال قام أحد الأشخاص باستخدام تطبيق vpn vpn لغرض غير مشروع يهدف إلى إلحاق الضرر بشخص أو هيئة ما، سيكون بانتظاره عقوبات صارمة تصل للسجن ودفع غرامة مالية كبيرة، وتتوقف مدة السجن وقيمة الغرامة على حجم المخالفة التي ارتكبها الشخص وكذلك حجم الضرر الذي ألحقه بارتكاب تلك المخالفة كما يلي:

في حالة إلحاق الضرر يتم تحديد حجم العقوبة وفقًا للتالي:

الحق العام: يقتضي السجن لمدة عام أو دفع غرامة تبلغ قيمتها 500 ألف ريال أو كليهما. الحق الخاص: يتم بمقتضاه تقرير العقوبة بناءً على حجم الضرر الذي وقع على صاحب الحق وفقًا للمخالفة التي قام على ارتكابها مستخدم vpn سواء للتجسس أو سرقة البيانات أو غيرها.

في حال كانت القضية تمس الأمن الوطني للمملكة أو مرتبطة بإحدى المنظمات الإرهابية يصبح الأمر أكثر خطورة، وبالتالي وتتفاقم العواقب الناجمة عن تلك المخالفة باعتبار المجرم عضو ضمن جماعة إرهابية مخربة.



وبذلك نكون قد قمنا بإيضاح حقيقة عقوبة استخدام تطبيق vpn vpn في المملكة العربية السعودية، والتي أكدنا من خلالها أن الـ vpn هو تطبيق آمن لتصفح المواقع المحجوبة في السعودية بدون انتهاك المخالفات التي أشرنا إليها خلال المقال، وفي حالة انتهاك المخالفات الموضحة يتعرض المخالف للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة بهذا الشأن والتي سبق وعرضناها أيضًا خلال المقال.