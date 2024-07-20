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أحمد جودة - القاهرة - أجرى هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد أول حوار له منذ تعيينه في منصبه مدربا للفريق، وقد صرح بذلك لوسائل إعلام النادي، ونشر النادي الكتالوني خبرا عنه مقتطف صغير في أقل من دقيقتين.



وقال فليك: "لقد شعرت بذلك منذ اليوم الأول، الشغف الذي يتمتع به الناس هنا، المشجعون، والرئيس... كل من يعمل هنا في برشلونة لديه هذا الشغف، والتفاني في تقديم أفضل ما لديهم لهذا النادي، وهذا إنه أمر كبير أيضا بالنسبة لنا، لأننا نريد أن نكون جزءا من هذا النادي ونريد أيضا أن نعيش بهذا الشغف، وهذا التفاني، لأننا نريد تقديم كل ما لدينا للإرتقاء بهذا النادي إلى المستوى التالي، لا أعرف ولكن سوف نفعل أفضل ما لدينا".

هانزي فليك: نظرت إلى برشلونة لأنهم يلعبون كرة رائعة





وفيما يتعلق بأصوله، إعترف المدرب الألماني: "عندما قررت أن أصبح مدربا، نظرت إلى برشلونة لأنهم لعبوا كرة قدم رائعة، يمكنك أن ترى كيف يطورون اللاعبين، الجميع يتحدثون عن ذلك وأيضا الشغف الذي نشعر به هنا لا يصدق، ولهذا السبب نحن سعداء بوجودنا هنا منذ اليوم الأول، شعرت بذلك، الجميع يظهرون الإحترام، ما نشهده لا يصدق".



وكشف فليك عن طريقته في رؤية كرة القدم قائلا: "إن الأمر مشابه لما يفعله برشلونة لأن هذا هو هدفي أيضا من الفريق الأول الذي دربته، لقد درست الكثير عن مدرسة كرة القدم في هولندا وأيضا عن يوهان كرويف".

