ورش حرفية لتعزيز مهارات المرأة المعيلة من ذوات الهمم ضمن برامج قصور...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - شهد مركز واحة نور الحياة لرعاية وعلاج الشلل الدماغي بالقاهرة، ورشة مشغولات يدوية، ضمن البرامج الثقافية لذوي القدرات الخاصة، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت المدربة شيرين محمد الفعاليات بتعريف المشاركات بأساسيات الورشة التي تستهدف المرأة المعيلة من ذوات القدرات الخاصة، موضحة أنها بمثابة نواة لمشروع صغير يمكن البدء به لمواجهة الأعباء المعيشية.

وأعقب الجانب النظري، عدة تدريبات عملية على كيفية عمل إكسسوارات متنوعة بالخرز الملون بطريقة مبسطة وإبداعية.

أقام الورشة الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي، في إطار دعم ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.