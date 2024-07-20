العالم اليوم - بعد الخلل التقني العالمي.. تحذير هام من استخدام هذه المواقع

انتم الان تتابعون خبر بعد الخلل التقني العالمي.. تحذير هام من استخدام هذه المواقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 06:24 مساءً - قالت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية، السبت، إن "مواقع إلكترونية ضارة ورموزا غير رسمية" نُشرت على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أمس وأصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران.

وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى لحالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراودسترايك.

وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، "تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراودسترايك".

وأضافت على موقعها الإلكتروني أن مركز الأمن السيبراني لديها "يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراودسترايك الرسمية فقط".

ودعت وزيرة الأمن السيبراني في أستراليا، كلير أونيل على منصة إكس الأستراليين إلى ضرورة "توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة".

وعصف العطل ببنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، والذي قال إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال.

وقالت شركة الطيران الوطنية كانتاس ومطار سيدني إن هناك تأخيرات في رحلات جوية لكن تسييرها ما زال مستمرا.

وشركة كراود سترايك مزود رئيسي للأمن السيبراني ولديها قرابة 30 ألف مشترك على مستوى العالم.