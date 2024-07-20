نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| يرغب في الانتقال للزمالك.. شيكابالا يساند لاعب الأهلي المتمرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدخل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، على خط أزمة محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد مع الأهلي.

تعود القصة، إلى إبداء محمد عدلان رغبته في تمثيل الزمالك وذلك رغم إعلان الأهلي التعاقد معه قبل أيام قليلة.

وظهر محمد عدلان، في مقطع فيديو، أكد خلاله أن رغبته الأولى والأخيرة هي إرتداء قميص الزمالك، وليس الأهلي، وأنه حلم وشرف كبير بالنسبة له.

شيكابالا ينشر فيديو عدلان عبر حسابه

نشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو محمد عدلان الذي أبدي رغبته بشكل صريح وعلني في اللعب لنادي الزمالك.

وقال اللاعب المنضم إلى الأهلي، عبر مقطع الفيديو: “أنا محمد عدلان أعلن رغبتي الأولى والأخيرة في اللعب لنادي الزمالك، وهذا حلم بالنسبة لي وشرف”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش مواليد 2006، لتدعيم فريق شباب كرة اليد.

وأكد النادي الأهلي عبر بيان رسمي، إنهاء إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادمًا من طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.