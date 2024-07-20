نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بتواجد الناشئين وأولياء الأمور.. نادٍ مفاجئ يعلن تشجيعه لـ بيراميدز أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لاڤيينا الناشط في دوري القسم الثاني للمحترفين عن مؤازرته لنظيره بيراميدز، في المباراة النارية التي من المقرر لها أن تجمعه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

لافيينا يدعم بيراميدز أمام الأهلي

ونشر حساب لافيينا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يلي:

"يعلن نادي لاڤيينا عن دعمه الكامل لنادي بيراميدز في مباراته القادمة أمام النادي الأهلي. يأتي هذا الدعم من خلال حشد وتشجيع جميع قطاعات نادي لاڤيينا من براعم للناشئين وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقة القوية والمتميزة بين نادي لاڤيينا ونادي بيراميدز".

وتابع لافيينا في بيانه: "تعكس هذه العلاقة الوثيقة التاريخ المشترك بين الناديين، حيث أن مؤسس الناديين هو السيد محمود الأسيوطي، الذي أسس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية. تسهم هذه الروح التعاونية والتاريخ المشترك في تعزيز الشراكة بين الناديين وتوسيع قاعدة دعمهما".

وأَضاف: "يؤكد نادي لاڤيينا احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العريقة، وهذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لاڤيينا".

واختتم النادي: "كما يتمنى نادي لاڤيينا لنادي بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الدفاع الجوي مباراة الأهلي ضد بيراميدز في تمام التاسعة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.