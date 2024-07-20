الطيران المدني: انتظام الحركة الجوية من وإلى مطار القاهرة…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – أكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبة تصل إلى 97%، خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القاهرة الدولي قارب 126 رحلة، بإجمالي 19.422 راكب،كما استقبل مطار القاهرة الدولي 105 رحلات دولية كان على متنها 15.127 راكب، اعتبارًا من الدقيقة الأولى لليوم السبت حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم نفسه.

جاء ذلك في ضوء المتابعة المستمرة التي تجريها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات الأمور أولا بأول بشأن الأعطال التقنية التي تعرضت لها العديد من المطارات حول العالم وتأثيراتها على حركة الطيران المدني.