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صلاتان أغلب المسلمين لا يعرفوهما.. واحدة تحرمك على النار والثانية ترزقك رحمة الله..تعرف عليهما

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الرياض - محمد الاطلسي - أمرنا الله – سبحانه وتعالى – بالصلاة في أوقاتها فهي من أركان الإسلام الخمسة، فالصلاة هي عماد الدين من أقامها أقام الدين، وجاء في الحديث : ((إنَّ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ، فإن تقبلت منه صلاة تقبل منه سائر عمله)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويوجد صلاتان أغلب المسلمين لا يعرفوهما واحدة تحرمك على النار والثانية ترزقك رحمة الله، وهما:

 

 

الصلاة الأولى :

صلاة أربع ركعات سنة قبل الظهر وأربعاً بعدها وتصلى ركعتين وتسلم ثم ركعتين تسلم أى مثنى مثنى لقول النبي صل الله عليه وسلم : “مَن حافَظَ على أربعِ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعٍ بعدَها حُرِّمَ على النَّارِ”.

 

الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم: 1269 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

­والصلاة الثانية:

 

 

هى صلاة أربع ركعات قبل العصر وتصلى أيضاً ركعتين ركعتين أى مثنى مثنى وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم : رحِمَ اللَّهُ امرَأً صلَّى قبلَ العصرِ أربعًا.

 

 

وفي الحديثِ: الْحَثُّ على النَّوَافِل قبْلَ العْصْرِ، وما فيها مِن الْتِمَاسِ دَعوَةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

 

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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