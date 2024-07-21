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أحمد جودة - القاهرة - علَقَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق، على الفور الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على الألومنيوم.

نجم منتخب مصر يكشف معاناة لاعب الأهلي بمشكلة نفسية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فوزًا صعبًا على الألومنيوم بهدف نظيف لمحمد هاني، مساء أمس الأول الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.

وقال مجدي طلبة في تصريحات تلفزيونية: لاعبو الأهلي ظهروا بلا روح أمام الألومنيوم، وشعروا باستسهال المباراة، لكن المنافس قدم مباراة جيدة بالنظر إلى الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

وأضاف: سعيد بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة في المباريات بعدما غاب عن القلعة الحمراء لأربعة مباريات متتالية بعد أزمته مع مدرب الأحمال عقب استبعاده من لقاء فاركو.

وتابع: كهربا يعاني نفسيًا بسبب استبعاده من المباريات مؤخرًا، بالإضافة إلى شعوره باقتراب رحيله عن القلعة الحمراء في ظل الاعتماد على الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

