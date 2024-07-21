نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباطه بالعودة من أوروبا.. إياد العسقلاني يصدم الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه إياد العسقلاني، نجم منتخب مصر الأولمبي ونادي روستوف الروسي والإسماعيلي السابق، صدمة كبرى لجماهير وعاشقي النادي الأهلي، بشأن نا يتردد عن وجود مفاوضات هذا الصيف لضمه.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إعجابه بقدرات العسقلاني موافقته على بدء التحرك في مفاوضات قوية لضم اللاعب في الميركاتو الحالي.

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وأكد إياد العسقلاني في تصريحات عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" أمتلك العديد من العروض المصرية وشرف لي أن يتحدث عن ضمي النادي الأهلي ولكن رغبتي الأولى هي الاستمرار في تجربة الاحتراف".

وتابع:" أرغب مواصلة تألقي في أوروبا والسير مثل محمد صلاح، وأتمنى أن تكون الخطوة القادمة لي هي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي".

وواصل:" هناك شرط جزائي في عقدي بعدم العودة لمصر خلال سنتين تبلغ قيمته 7 مليون يورو".