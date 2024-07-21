نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة في كواليس المفوضات.. أولى تصريحات يوسف أيمن بعد انضمامه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يوسف أيمن، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة، عن الكثير من طموحاته مع الأهلي والعلاقة الوطيدة التي تربطه بزملائه في الفريق، كما تطرق إلى الحديث عن مفاوضات انتقاله والفترة التي قضاها في فرق الناشئين بالنادي والمدربين الذين يدين لهم بالفضل في هذه المرحلة من حياته، وغيرها من الأمور المهمة التي كشفها مدافع الأهلي الجديد في هذا الحوار.

يوسف أيمن: مفاوضات الأهلي بدأت منذ يناير الماضي

استهل يوسف أيمن حديثه وقال إن حلم حياته تحقق باللعب للنادي الأهلي الأكبر عربيًّا وإفريقيًّا، وإنه يشعر بفخر كبير بالعودة من جديد للبيت الذي تربى به - النادي الأهلي - وإنه يتمنى أن يكون إضافة تسهم في إسعاد الجماهير، وأن يكون دائمًا عند حسن ظنهم وظن جميع المسئولين في النادي.

أضاف يوسف أيمن أن الأجواء في النادي الأهلي ليست غريبة عليه، فهو حتى هذه اللحظة لم ينسَ الفترة التي قضاها في صفوف فرق الناشئين وأكاديمية الأهلي، ويعرف طبيعة العمل في النادي، والمكانة الكبيرة التي يحتلها الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الصعيدين العربي والإفريقي.

وعن اللاعبين المقربين له بالفريق حاليًّا قال إن الثلاثي أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير من زملائه بقطاع الناشئين وتجمعه بهم علاقة طيبة حتى الآن، موجهًا التحية إلى كل مدربيه في القطاع، وعلى رأسهم أمين عرابي ومشير حنفي وتامر حفني.

واستطرد قائلًا: «يجمعني بأحمد عبد القادر تحدٍّ من نوع خاص منذ مرحلة الناشئين وصراع لا ينتهي بيني وبينه كمهاجم ومدافع».

واستكمل: «التقيت بلاعبي الأهلي مؤخرًا خلال فترة الراحة، وكان اللقاء وديًّا للغاية، وتطرقنا إلى الحديث في أمور عدة، كما تحدثنا عن أجواء الفريق حاليًّا في ظل ضغط المباريات والمنافسة على بطولة الدوري».

وعن المفاوضات التي جرت بين الأهلي والدحيل القطري قال يوسف أيمن: «بدأ التفاوض في شهر يناير الماضي باستفسار، ثم تطورت بعد ذلك حتى انتهت مؤخرًا بإعلان الانضمام رسميًّا.. وبالمناسبة أريد أن يعلم الجميع أن تدخل الكابتن محمود الخطيب كان عاملًا مهمًّا في إتمام الصفقة، ولهذا أود أن أشكره، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي».

يوسف أيمن: فضلت الأهلي على عروض الدوري السعودي

أوضح يوسف أيمن قائلًا: «تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، لكني فضلت بالطبع الانتقال للأهلي وتمسكت بهذا الأمر، حتى انتهت المفاوضات، وأصبحت حاليًّا لاعبًا في الفريق، وأنا سعيد جدًّا بالعودة وبالانضمام لأسرة الأهلي».

وشدد يوسف أيمن على أنه استفاد كثيرًا من فترة احترافه في الدوري البلجيكي، مؤكدًا أنها كانت فترة قاسية وصعبة بسبب صغر سنه، ولكنه حقق أكبر استفادة منها على المستويين الشخصي والفني.

وعن الضغوط التي يواجهها الأهلي بشكل مستمر وصعوبة المنافسة مع المدافعين، قال يوسف أيمن: «إن الأهلي لا يقبل إلا بالعلامة الكاملة والفوز بكل البطولات، وإنه سوف يسعى في كل يوم وكل مباراة لإثبات نفسه، حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير».

وأضاف: «خط دفاع الأهلي يمتلك ٣ لاعبين أساسيين في المنتخب، مما يدل على قوة المنافسة بين المدافعين، الأمر الذي يصب في مصلحة الفريق، لأننا نشارك في بطولات كثيرة، والفريق يحتاج إلى جميع اللاعبين في أفضل حالة من الجاهزية البدنية والفنية».

وعن ذكريات تشجيع الأهلي قال يوسف أيمن: «أشجع الأهلي منذ الطفولة، وأسرتي كلها أهلاوية. ولهذا سعادتي تضاعفت بالعودة للأهلي من جديد، وباللعب أمام جماهير النادي التي تعد العامل الأساسي والقاسم المشترك في جميع النجاحات وبطولات الأهلي على مر العصور».

واستكمل يوسف أيمن: «البطولات القادمة صعبة، لكن الأهلي قادر على الاستمرار بنفس الوتيرة المميزة من المنافسة وحصد كل الألقاب، وأتمنى على المستوى الشخصي التتويج بالبطولة الإفريقية التي يطالبني بها الجمهور من الآن».

وعن لاعبه المفضل قال يوسف أيمن إن المدافع الإسباني سيرجيو راموس هو لاعبه المفضل، فيما يرى محمد عبد المنعم المدافع الأفضل في مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى أن المنافسة مع «منعم» وبقية المدافعين تصب في مصلحة الفريق.

واختتم يوسف أيمن بأنه كان يتمنى اللعب بجوار نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، مشيرًا إلى أنه تجمعه به علاقة طيبة، وكان آخر من وجه له النصيحة قبل الوصول إلى القاهرة والانضمام إلى صفوف الأهلي.

ووجه يوسف أيمن رسالة إلى جمهور الأهلي، مؤكدًا أنهم السند والداعم الأساسي للفريق، وأنه سوف يبذل أقصى جهده لإسعادهم.