نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد كرة اليد يرد على أزمة "محمد عدلان" بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه لم يصل أي شكاوي من الأهلي والزمالك بشأن صفقة التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد.

عمرو صلاح: لم يصلنا شكاوي بشأن عدلان من الأهلي والزمالك ولن نحتكم لرغبة اللاعب

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا بد من أن امتلك الأوراق والمستندات الكاملة من الناديين للفصل في القضية".

وأضاف عمرو صلاح: "الأهلي والزمالك أعلنوا عن ضم عدلان ولن نحتكم لرغبة اللاعب، ولكن ننتظر وصول الشكاوي للإطلاع على كل الأوراق والفصل في الأمر".

واستطرد أمين صندوق اتحاد كرة اليد: "المنتخب الوطني أنهى تجهيزاته للسفر صباح اليوم الأحد إلى باريس، والجميع جاهز ونهدف للدخول في المربع الذهبي".

واختتم: "التجديد مع باستوري قبل الأولمبياد جاء بسبب المشاركة في كأس العالم بعد أربع أشهر تقريبًا ثم المشاركة في كأس القارات، ولن نسير بالقطعة".