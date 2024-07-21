نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لوعكة صحية... رنا سماحة تطمأن جمهورها على صحتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة رنا سماحة عن تعرضها لوعكة صحية، حيث نشرت رنا سماحة صورة لها من المستشفي وهي تضع كانيولا ومحاليل، من خلال الستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيها :"اللهم لك الحمد أنا بخير الحمد لله شكرا لكل اللي كان معايا امبارح أو كلمني أو بعتلي كتر خيركم اطمنوا أنا بخير الحمد لله".

آخر أعمال رنا سماحة



والجدير بالذكر آخر أعمال رنا سماحة أغنية عاملة عبيطة، وهي من ألحان زوجها سامر أبو طالب، وكلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسام مجدي.



وجاءت كلمات الاغنيه على النحو التالي /قاعدة وساكتة وباصة عليكوا كاشفة وشوشكوا وسط الزيطة شايفة وعارفة وقارية عينيكوا فاهمة الكل وعاملة عبيطة نفسنة بس انا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور مسخرة مسخرة جبتونا لورا خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور ياتماثيل مافيهاش شعور اوعوا تقولوا دي سهلة ضعيفة هنوقعها صعبة عليكوا انتوا تمامكم ضربة خفيفة قلبة قلبي دي هتعريكوا نفسنة بس انا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور مسخرة مسخرة جبتونا لورا خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور ياتماثيل مافيهاش شعور