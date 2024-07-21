موعد مباراة مصر الإفتتاحية ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يشارك منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كلا من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ومن المقرر أن يقابل منتخب مصر الأولمبي منتخب جمهورية الدومينيكان ثم سيواجه منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية ويختتم المباريات بمباراة إسبانيا.