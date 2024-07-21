نانسي صلاح تروج عن أحدث أعمالها السينمائية الجديدة "قصر الباشا "

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بانضمامها في فيلم قصر الباشا، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها برفقة أبطال العمل عبر الستوري الخاص بها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

أبطال فيلم قصر الباشا



ويضم فيلم قصر الباشا عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.



أحدث أعمال نانسي صلاح



ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة نانسي صلاح، تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة"، وهو من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، تجسد دور تيك توكر شعبية تدعى بطة، هيفاء وهبي تظهر بشخصية بائعة تفاح لبنانية وتعاني من صعوبات وأزمات كثيرة في حياتها.



فيما تنتظر نانسي صلاح عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم جبل الحريم من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال نانسي صلاح

وكان آخر أعمال نانسي صلاح، مسلسل ب١٠٠ راجل، بطولة سمية الخشاب ومحمود عبد المغني ونانسي صلاح وسما ابراهيم ومحمد القس وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين،وحاز العمل على إعجاب الجمهور.

