صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر مع عمان فى مكافحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف .

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي يؤكد لهيثم بن طارق التضامن الكامل مع عمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى أمس أتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق جدد خلاله إدانة مصر لـ «الحادث الإرهابي الآثم» في منطقة الوادي الكبير في مسقط، وأكد التضامن الكامل مع السلطنة، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابعت الصحيفة أن السلطان هيثم بن طارق، ثمن مواقف مصر، وشدد على قوة وعمق العلاقات التاريخية، وحرص عمان على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز في مختلف المجالات.