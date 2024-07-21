نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم أمس استهدف نحو 20 منشأة تخزين للوقود معظمها داخل ميناء الحديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هجوم أمس استهدف نحو 20 منشأة تخزين للوقود معظمها داخل ميناء الحديدة وبعض منشآت التخزين بالقرب من الميناء.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.