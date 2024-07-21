3 قتلى و15 جريحا في غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة

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أحمد جودة - القاهرة - اتهمت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إسرائيل، أمس السبت، بشن سلسلة غارات على منشآت لتخزين النفط في ميناء مدينة الحديدة اليمنية.

شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان نقله إعلام المتمردين "شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة"، من دون أن تشير إلى حصيلة محددة.

وقالت مصادر أولية: “3 قتلى و15 جريحا في الغارات على ميناء الحديدة”.

سلسلة غارات على مدينة الحديدة

استهدفت سلسلة غارات مدينة الحديدة اليمنية السبت، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، فيما ذكرت وسيلة إعلام تابعة للمتمردين الحوثيين أن الضربات طاولت منشآت لتخزين النفط في مرفأ المدينة.

وقال المراسل إنه سمع دوي انفجارات قوية عدة، فيما ذكرت قناة المسيرة أن "الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في الميناء".

وتأتي الغارات غداة هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون وأسفر عن مقتل مدني وتوعدت إسرائيل بالرد عليه.

انطلقت مقاتلات إسرائيلية، في مساء السبت، من قاعدة كيريا في تل أبيب مصحوبة بطائرة تزويد وقود في رحلة طويلة تبعد نحو 1700 كيلومتر لإسقاط عشرات الصواريخ على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن في مهمة أطلق عليها "اليد الطويلة"، والمهمة هي: ترميم قدرة الردع الإسرائيلية ووضع رسالة صغيرة مسجلة بعلم الوصول إلى الإيرانيين.

وأكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك غداة تبني هؤلاء المتمردين هجوما بمسيرة اسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب.

وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات (اسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة".

وأوضح أن المقاتلات المشاركة في الغارة على اليمن من طراز إف 15.